Dezotti pronostica Inter Cremonese | Nerazzurri fortissimi anche senza Thuram Vardy può fare la differenza
Inter News 24 L’ex attaccante della Cremonese, Gustavo Dezotti, si è espresso così in vista del match di domani contro l’Inter: le sue parole. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante della Cremonese, Gustavo Dezotti, ha parlato del suo gol siglato all’ Inter ben 33 anni fa e della sfida di domani che si giocherà a San Siro. Questo il pronostico dell’ex centravanti argentino sulla sfida di domani valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A. 33 ANNI IL MIO GOL NELLA STORICA VITTORIA DELLA CREMONESE CONTRO L’INTER – « Di quel giorno ricordo tutto anche se è passato qualche anno: San Siro era una bolgia, l’Inter rischiava di restare fuori dalle coppe mentre il Milan stava per vincere lo scudetto, a noi sembrava di essere su un altro pianeta. 🔗 Leggi su Internews24.com
