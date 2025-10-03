Devono rimboccarsi le maniche | la polemica di Djokovic ecco verso chi
Si gioca di più, è vero, però i montepremi sono sempre più ricchi e nonostante le lamentele, la stragrande maggioranza dei tennisti si getta a capofitto su più tornei possibili nell'arco dell'anno sia per i guadagni ma anche per i punti nel ranking. Detto questo, è un problema attuale il calendario sempre più fitto e sull'argomento è intervenuto Novak Djokovic: il serbo ha aperto la polemica verso i suoi colleghi e soprattutto verso uno in particolare pur non nominandolo mai. Il pensiero di Djokovic. " Già 15 anni fa dicevo già che dovevamo trovarci insieme per riorganizzare il calendario ma i giocatori non sono ancora abbastanza uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
