Detriti e strade insicure dopo il maltempo la Dc accusa | Agrigento abbandonata
Il maltempo che ha colpito Agrigento mercoledì 1 ottobre ha lasciato dietro di sé non solo danni e disagi immediati, ma anche conseguenze che secondo la Democrazia Cristiana non sono state affrontate con la necessaria tempestività.“La città appare abbandonata – denunciano i consiglieri comunali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: detriti - strade
Frana in Val Passiria, fango e detriti su strade e case. FOTO
Gravi danni per il maltempo a Como e Blevio: strade allagate e ricoperte di detriti e corsi d'acqua nelle case
Maltempo nel Comasco, a Blevio le strade sono fiumi di fango e detriti
CiaoComo maltempo - Rush finale per riaprire la Bixio: tanto materiale rimosso Già tre camion di detriti spostati in mattinata. È una delle poche strade ancora chiuse, impatto notevole sulla viabilità a Como. L'obiettivo è di poterla riaprire nel pomeriggio. - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo: nubifragio a #Varese, #Strade #Invase da #Fango e #Detriti a #Bisuschio, il #Video - X Vai su X