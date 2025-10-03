Desenzano le sparano e l’abbandonano davanti all’ospedale | muore donna di 44 anni

Desenzano del Garda (Brescia), 3 ottobre 2025 – Una donna di 44 anni residente a Vicenza, Dolores Dori, è morta all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di ieri è stata scaricata da un'auto e abbandonata con tre ferite da arma da fuoco all'addome. Indagano per omicidio i carabinieri di Brescia coordinati dal pm Francesca Sussarellu che stanno guardando anche fuori provincia per ricostruire la vicenda. Gli inquirenti sperano di ottenere indicazioni dalle telecamere di sicurezza installate in strada e nella zona dell'ospedale di Desenzano. (Notizia in aggiornamento). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Desenzano, le sparano e l’abbandonano davanti all’ospedale: muore donna di 44 anni

In questa notizia si parla di: desenzano - sparano

#26settembre #AccaddeOggi Auguri a Marcell Jacobs, medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Nato in Texas ma cresciuto a Desenzano del Garda, è entrato nel mito dello sport azzurro. Mai nessun italiano, in 125 anni di Olimpiadi, era - facebook.com Vai su Facebook

Desenzano, 44enne scaricata al pronto soccorso con tre pallottole nel petto: operata, muore nella notte - La vittima è Dolores Dori, mamma di tre figli e sorella di un pentito: è stata lasciata al pronto soccorso da un'Alfa Romeo Stelvio ... Da msn.com