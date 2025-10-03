Desenzano le sparano e l’abbandonano davanti all’ospedale | muore donna di 44 anni

Ilgiorno.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Desenzano del Garda (Brescia), 3 ottobre 2025 – Una donna di 44 anni residente  a Vicenza, Dolores Dori, è morta all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di ieri è stata scaricata da un'auto e abbandonata con tre ferite da arma da fuoco all'addome. Indagano per omicidio i carabinieri di Brescia coordinati dal pm Francesca Sussarellu che stanno guardando anche fuori provincia per ricostruire la vicenda. Gli inquirenti sperano di  ottenere indicazioni dalle telecamere di sicurezza installate in strada e nella zona dell'ospedale di Desenzano. (Notizia in aggiornamento). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

desenzano le sparano e l8217abbandonano davanti all8217ospedale muore donna di 44 anni

© Ilgiorno.it - Desenzano, le sparano e l’abbandonano davanti all’ospedale: muore donna di 44 anni

In questa notizia si parla di: desenzano - sparano

Desenzano, 44enne scaricata al pronto soccorso con tre pallottole nel petto: operata, muore nella notte - La vittima è Dolores Dori, mamma di tre figli e sorella di un pentito: è stata lasciata al pronto soccorso da un'Alfa Romeo Stelvio ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Desenzano Sparano L8217abbandonano Davanti