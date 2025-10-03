Desenzano del Garda ferita con 3 colpi pistola e lasciata fuori dall' ospedale | morta 44enne
Gli inquirenti sperano di ottenere indicazioni dalle telecamere di sicurezza installate in strada e nella zona dell'ospedale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: desenzano - garda
Rugby Fest 2025 a Desenzano del Garda
27enne in giro con ascia e droga a Desenzano del Garda, provvidenziale intervento della polizia
Incidente tra auto sull’autostrada A4 tra Desenzano del Garda e Sirmione: 11 persone coinvolte e traffico in tilt
Sabato 18 ottobre ore 18.00 - Desenzano del Garda Sala Peler (Palazzo del Turismo) incontreremo il Pilota acrobatico Andrea Pesenato. La serata realizzata con il patrocinio dell'amministrazione vedrà la presentazione del libro "il Mondo alla Rovescia". Ulti - facebook.com Vai su Facebook
Morta la donna ferita con 3 colpi pistola e scaricata fuori l'ospedale di Desenzano del Garda - Una donna di 44 anni residente a Vicenza, Dolores Dori, é morta all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di ieri è stata scaricata da un'auto e abbandonata con tre ferite ... tg.la7.it scrive
Ferita con tre colpi di pistola e lasciata fuori dall'ospedale: morta 44enne a Desenzano del Garda - Una donna di 44 anni residente a Vicenza, Dolores Dori, è morta all’ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di ieri è stata scaricata da un’auto e abbandonata con tre ferite ... Da gazzettadiparma.it