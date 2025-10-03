Desenzano del Garda ferita con 3 colpi pistola e lasciata fuori dall' ospedale | morta 44enne

Tgcom24.mediaset.it | 3 ott 2025

Gli inquirenti sperano di ottenere indicazioni dalle telecamere di sicurezza installate in strada e nella zona dell'ospedale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

