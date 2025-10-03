Desecretare e pubblicare tutto ciò che riguarda il suo ultimo fatale volo | Trump ordina di svelare tutti i documenti sul mistero della scomparsa di Amelia Earhart

Il presidente Trump ha chiesto al governo federale di pubblicare tutti i documenti governativi sull’aviatrice Amelia Earhart e sulla sua scomparsa nell’Oceano Pacifico. “Molte persone mi hanno chiesto della vita e delle avventure di Amelia Earhart, una storia davvero interessante, e se prenderei in considerazione l’idea di declassificare e pubblicare tutto ciò che la riguarda, in particolare il suo ultimo, fatale volo ”, ha scritto Trump su Truth. “Ordino alla mia amministrazione di declassificare e divulgare tutti i documenti governativi relativi ad Amelia Earhart, al suo ultimo viaggio e a tutto ciò che la riguarda”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

