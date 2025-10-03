Demeo x Dungeons & Dragons | Battlemarked arriva a novembre con demo gratuita su Steam

Resolution Games e Wizards of the Coast hanno svelato ufficialmente Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked, nuovo capitolo che unisce l’esperienza da tavolo del leggendario gioco di ruolo Dungeons & Dragons con lo stile innovativo del franchise Demeo. L’uscita è fissata per il 20 novembre 2025 su PlayStation 5, PlayStation VR2, PC, SteamVR e Quest, con un’ambientazione che porterà i giocatori direttamente nei Forgotten Realms. Demo gratuita allo Steam Next Fest. Prima del lancio, sarà possibile mettere mano al gioco grazie a una demo esclusiva, disponibile dal 13 al 20 ottobre 2025 durante lo Steam Next Fest. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked arriva a novembre con demo gratuita su Steam

In questa notizia si parla di: demeo - dungeons

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked debutta su PS5, PC e VR - X Vai su X

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked debutta su PS5, PC e VR - Resolution Games e Wizards of the Coast hanno annunciato ufficialmente Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked, nuovo capitolo che unisce l’esperienza da tavolo del celebre GDR con ... Scrive techgaming.it

Demeo x Dungeons & Dragons Battlemarked annunciato - Resolution Games, in collaborazione con Wizards of the Coast, ha annunciato Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked, un nuovo gioco di strategia basato sul sistema di gioco di ruolo d’azione di Demeo ... techgaming.it scrive