Delusione per un azzurro non è stato convocato dalla sua Nazionale | c’entra anche Conte
Non sono ore semplici per un noto calciatore del Napoli. Quest’ultimo, è stato escluso dalla lista dei convocati della propria Nazionale in vista dei prossimi impegni. Il weekend di calcio europeo inizierà oggi, ma nella prossima settimana sarà costretto a dare spazio alle Nazionali. Infatti, la sosta di ottobre è ormai molto vicina e i rispettivi CT sono alle prese con decisioni importanti. In queste ore, sono arrivate alcune liste dei calciatori convocati da parte delle rispettive Nazionali. Un noto calciatore azzurro, però, è stato escluso dal proprio allenatore e non prenderà parte alle qualificazioni al prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Atletica | Mondiali di Tokyo, delusione Diaz nel triplo: l'atleta azzurro fuori dal podio: "Ho perso, non ho giustificazioni"
Delusione per #LorenzoMusetti: Azzurro sconfitto in finale in Cina
#WorldAthleticsChamps Marcell #Jacobs torna in pista a #Tokyo2025. Dopo la delusione nei 100 della gara individuale, l'azzurro gareggerà nella #staffetta 4x100 delle batterie di oggi. Insieme a lui #Desalu, #Petta e #Melluzzo Foto Ansa