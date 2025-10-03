Delusione per un azzurro non è stato convocato dalla sua Nazionale | c’entra anche Conte

Non sono ore semplici per un noto calciatore del Napoli. Quest’ultimo, è stato escluso dalla lista dei convocati della propria Nazionale in vista dei prossimi impegni.  Il weekend di calcio europeo inizierà oggi, ma nella prossima settimana sarà costretto a dare spazio alle Nazionali. Infatti, la sosta di ottobre è ormai molto vicina e i rispettivi CT sono alle prese con decisioni importanti. In queste ore, sono arrivate alcune liste dei calciatori convocati da parte delle rispettive Nazionali. Un noto calciatore azzurro, però, è stato escluso dal proprio allenatore e non prenderà parte alle qualificazioni al prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

