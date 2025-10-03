Delitto Garlasco Palmegiani consulente Sempio | Stiamo rivedendo tutti gli atti dell’inchiesta

Armando Palmegiani è il nuovo consulente tecnico della difesa di Andrea Sempio, nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. “Sull’innocenza di Andrea Sempio non ho cambiato idea. Ne sono sempre stato convinto anche prima che venissi nominato consulente della difesa. Le mie parole sono state travisate e utilizzate strumentalmente perché sono state estrapolate da una mia intervista, dove dico il contrario. Si tratta di soli 6 secondi dove parlo del Dna e dell’impronta 33, affermando l’esatto contrario”. Così a LaPresse l’ex funzionario della Polizia di Stato, nominato consulente tecnico dalla difesa di Andrea Sempio, dopo la rinuncia dell’ex generale del Ris Luciano Garofano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

