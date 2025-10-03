Delitto di Garlasco l'ex maresciallo Spoto si difende | Mai preso soldi dai Sempio mai venduto la divisa

"Non ho mai preso soldi dalla famiglia Sempio: non avrei mai venduto il mio onore e la mia divisa per niente al mondo". Lo ha detto in un'intervista esclusiva a Quarto Grado Giuseppe Spoto. Lex maresciallo dei Carabinieri venerdì scorso ha subito la perquisizione della sua casa in merito all'inchiesta contro l'ex procuratore Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari nell'ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

