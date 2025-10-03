Armando Palmegiani, nuovo consulente di Andrea Sempio, replica alle critiche che lo hanno investito subito dopo aver assunto l’incarico. L’esperto, che ha preso il posto di Luciano Garofano, in un video su Youtube aveva affermato che “il Dna sulle unghie di Chiara è attribuibile all’Y di Sempio”. Dichiarazioni che, secondo Palmegiani, sono frutto di “manipolazione di spezzoni estrapolati da un discorso più generale”. Intervistato dal Corriere della Sera, l’esperto spiega meglio le sue affermazioni: “Nel video facevo un discorso generico. Dicevo che sotto le unghie di Chiara c’è un profilo Y. Ma parliamo di un profilo incompleto e la parte visibile è parzialmente riferibile a Sempio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Delitto di Garlasco, il nuovo consulente di Andrea Sempio: “Troppo poco il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi”