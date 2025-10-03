Segnare sul calendario. Ha incontrato i ministri il 28 settembre, il 30 settembre l’è scaduta l’aspettativa, il 2 ottobre la Flotilla viene fermata dai soldati israeliani. E’ questa la malizia che suggerisce l’accavallarsi di date: è tornata per Tajani o perché le scadeva il permesso? Maria Elena Delia – portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, da sempre attivista per la Palestina e docente di matematica e fisica in una scuola media torinese – è tornata in Italia a ridosso del termine ultimo. La scadenza dell’aspettativa non retribuita che le ha consentito di imbarcarsi sulla nave Morgana salpata da Siracusa l’11 settembre per portare gli aiuti umanitari a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Delia è tornata in Italia il 28 per parlare con Tajani. Ma il 30 le scadeva l’aspettativa. Coincidenze