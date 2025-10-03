Del Piero a Sky Calcio Club nel post Juve Milan | parterre de rois dopo il big match dell’Allianz Stadium insieme al Capitano ci sarà anche un ex rossonero Novità

Del Piero sarà presente a Sky Calcio Club dopo Juve Milan: insieme al Capitano ci sarà anche un ex rossonero nel post match dell’Allianz Stadium. Una sfida stellare in campo, un parterre de rois in studio. Per il post-partita del big match tra Juve e Milan, Sky Calcio Club schiera due ospiti d’eccezione: la leggenda bianconera Alessandro Del Piero e l’ex rossonero Alessandro Florenzi. Un appuntamento imperdibile per analizzare una delle partite più attese dell’anno. Del Piero e Florenzi ospiti al Club. Domenica sera, subito dopo il fischio finale del match dell’Allianz Stadium, l’appuntamento è alle 22:45 su Sky Sport Calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Del Piero a Sky Calcio Club nel post Juve Milan: parterre de rois dopo il big match dell’Allianz Stadium, insieme al Capitano ci sarà anche un ex rossonero. Novità

In questa notizia si parla di: piero - calcio

Europei di calcio femminile: le ragazze dell’Italia senza limiti (con la spinta di Del Piero)

Calcio serie C, stasera ‘galoppo’ a San Piero in Bagno. Forlì, è l’ora dei test ‘Sirotti’ in prevendita

Calcio, il Rimini stringe per l'arrivo del nuovo mister: i biancorossi virano sul veterano Piero Braglia

Alessandro Del Piero in visita al Chisola Calcio in occasione della partita contro la Sanremese. Grazie per la disponibilità, Alessandro. #wearechisola - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta-Club Brugge, Hayen: "Abbiamo giovani di qualità come Stankovic". VIDEO - Ancora avversario dei bergamaschi in Champions, l'allenatore dei belgi ha parlato a Sky: "I nostri giovani sono soprattutto giocatori di qualità. Secondo sport.sky.it

Del Piero, Bergomi e Capello protagonisti della nuova campagna Sky ‘Il salotto del calcio’ - Una connessione veloce, stabile e capace di sostenere persino una diretta televisiva da casa: è questa l’idea che anima la nuova campagna Sky, intitolata “Il salotto del calcio”, che debutta oggi con ... Come scrive primaonline.it