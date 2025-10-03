Degrado nel parcheggio di via San Bernardino | installate nuove telecamere di sorveglianza
Bergamo. Degrado nel parcheggio scoperto di via San Bernardino, all’altezza del civico 139, uno spazio abitualmente utilizzato da lavoratori e clienti delle numerose attività commerciali presenti nella zona. “L’area rappresenta uno snodo importante per la mobilità locale, nonché un servizio fondamentale per chi opera quotidianamente nel quartiere. Da numerose segnalazioni pervenute, si apprende di “una situazione di grave incuria che interessa stabilmente il parcheggio, con presenza diffusa di vetri rotti, rifiuti abbandonati ed escrementi umani tra gli stalli” si legge in un’interpellanza presentata dal consigliere della Lega Alessandro Carrara. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
