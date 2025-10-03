Deforestazione l’Ue sacrifica all’industria le regole per fermarla Il WWF | Imbarazzante

Dopo la stagione più devastante di incendi mai registrata nel continente, l’Unione Europea ha compiuto due passi indietro proprio su quelle leggi che avrebbero dovuto rafforzare la tutela del patrimonio boschivo. La prima battuta d’arresto è arrivata dal commissario per l’Ambiente Jessika Roswall, che ha annunciato un nuovo rinvio del regolamento anti-deforestazione (EUDR), la norma adottata nel 2023 per obbligare le imprese a garantire che prodotti come olio di palma, caffè o carne bovina non derivino da pratiche di disboscamento. La seconda, giunta poco dopo, è stata la bocciatura da parte del Parlamento europeo di un provvedimento separato sul monitoraggio forestale, pensato per raccogliere dati armonizzati sulla salute e la resilienza degli ecosistemi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

