Deepfake porno un adolescente su dieci conosce le vittime | milioni di persone visitano ogni mese oltre 100 siti di nudify

Feedpress.me | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo su 8 tra i 13 e i 20 anni, e un adolescente su 10 tra i 13 e i 17 anni, ha dichiarato di "conoscere personalmente qualcuno» che è stato oggetto di immagini di nudo deepfake, e 1 su 17 è stato lui stesso vittima. Sono alcuni dati di Thorn, un gruppo no profit americano che si occupa di sicurezza dei più giovani, che fa luce sul fenomeno in crescita dei deepfake nude, una sottocategoria. 🔗 Leggi su Feedpress.me

deepfake porno un adolescente su dieci conosce le vittime milioni di persone visitano ogni mese oltre 100 siti di nudify

© Feedpress.me - Deepfake porno, un adolescente su dieci conosce le vittime: milioni di persone visitano ogni mese oltre 100 siti di "nudify"

In questa notizia si parla di: deepfake - porno

Violazioni della privacy, dai deepfake porno ai call center molesti, quali sono le più diffuse in Italia

Lo spogliarello in topless di Taylor Swift è l’ultima deriva dei porno deepfake

Privacy violata: così puoi agire se trovi la tua foto o un deepfake col tuo volto su un sito porno

Cerca Video su questo argomento: Deepfake Porno Adolescente Dieci