Un ragazzo su 8 tra i 13 e i 20 anni, e un adolescente su 10 tra i 13 e i 17 anni, ha dichiarato di "conoscere personalmente qualcuno» che è stato oggetto di immagini di nudo deepfake, e 1 su 17 è stato lui stesso vittima. Sono alcuni dati di Thorn, un gruppo no profit americano che si occupa di sicurezza dei più giovani, che fa luce sul fenomeno in crescita dei deepfake nude, una sottocategoria.

© Feedpress.me - Deepfake porno, un adolescente su dieci conosce le vittime: milioni di persone visitano ogni mese oltre 100 siti di "nudify"