Deepfake nudes | il 17% dei giovani conosce una vittima Il 6% lo è stato
Un giovane su sei, tra i 13 e i 20 anni, afferma di conoscere personalmente qualcuno che è stato coinvolto in episodi legati alla creazione o alla diffusione di immagini deepfake a sfondo sessuale. All’interno della fascia 13–17 anni, la percentuale si attesta al 16%. In questi casi si parla di contenuti realizzati a partire da foto reali, manipolate tramite strumenti di intelligenza artificiale, per simulare nudità mai avvenute. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: deepfake - nudes
Foggia, l'analisi delle esperte sui casi di Revenge o Deepfake Porn I PERICOLI E COME USCIRNE https://tinyurl.com/mrykmfdf - facebook.com Vai su Facebook
Blade Runner aveva già previsto il deepfake! Le lezioni cyber dai classici del cinema Link all'articolo : https://redhotcyber.com/post/blade-runner-aveva-gia-previsto-il-deepfake-le-lezioni-cyber-dai-classici-del-cinema/… #redhotcyber #hacking #cti #ai #onlin - X Vai su X