Decreto Scuola Pittoni ottimista | estensione corsi Indire proroga assunzioni GPS sostegno e validità diploma ITP e norme per idonei concorsi PNRR verso il traguardo
Con un post su Facebook Mario Pittoni Responsabile Dipartimento Istruzione Lega Già Presidente Commissione Cultura Senato comunica che alcuni degli emendamenti proposti al Decreto Scuola n. 1252025 su Riforma Esami di Stato e avvio anno scolastico 202526 stanno giungendo al traguardo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: decreto - scuola
Decreto Scuola, arrivano 300 milioni per aumenti stipendi e assicurazione sanitaria estesa ai precari
Decreto scuola: i genitori entrano nel CSPI e ci sarà aumento per DSGA della quota fissa per l’indennità di direzione. Emendamenti approvati
Decreto scuola: i genitori entrano nel CSPI, emendamento approvato. Aumento per DSGA della quota fissa per l’indennità di direzione, ODG del relatore approvato. [CORRETTO]
Agenda Sud, 16 milioni per le scuole del Mezzogiorno: Emendamento al Decreto Scuola per contrastare la dispersione scolastica - X Vai su X
Sostegno, INDIRE II CICLO: VALIDO L'A.S. 2024/2025, LIMITE TEMPORALE entro il quale aver MATURATO IL SERVIZIO ESTESO A OTTO ANNI. E gli SPECIALIZZATI ALL'ESTERO?Ecco gli EMENDAMENTI al Decreto Scuola - facebook.com Vai su Facebook
SCUOLA – PITTONI (LEGA), EMENDAMENTI DECRETO VERSO IL TRAGUARDO - Lo scrive sulla sua pagina Facebook il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato DPFP, si bada più al risparmio, pochi soldi ... Secondo informazionescuola.it
Decreto Scuola, scorrimento sugli idonei rinunciatari da concorsi PNRR e nuovo ciclo Indire con requisiti più ampi. Emendamenti - 127 Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo i istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 son ... Lo riporta orizzontescuola.it