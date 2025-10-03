Decreto Flussi 2026-28 nuove regole per badanti e colf | cosa cambia
Con l’ultimo passaggio in Consiglio dei Ministri, il decreto Flussi per il triennio 2026-2028 ha ottenuto l’approvazione definitiva. Il provvedimento, che stabilisce le quote di ingresso per i lavoratori stranieri, contiene novità significative rispetto alle prime bozze. Una delle svolte più importanti riguarda il settore dell’assistenza: a sorpresa, infatti, nel testo finale sono stati reintrodotti i limiti numerici per l’ingresso di badanti e collaboratori domestici, una categoria per cui in precedenza si ipotizzava un accesso più libero. I numeri del nuovo piano. Il decreto prevede quasi 500mila ingressi nell’arco dei tre anni, con 164. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: decreto - flussi
Altro che lotta all’immigrazione: il decreto flussi apre la strada al traffico di clandestini
“Senza immigrati l’agricoltura italiana rischia il collasso”. L’appello di Tito Boeri che critica “l’ipocrisia del decreto flussi”
In arrivo un nuovo decreto flussi: cosa cambia per i lavoratori stranieri
Arriva l'approvazione definitiva per il nuovo decreto Flussi 2026/2028 e per il decreto legge correlato. Rispetto alla prima versione tornano alcuni paletti per l'ingresso di badanti - Leggi e prassi / Pubblico, Ministero del Lavoro e delle Politiche… - X Vai su X
Nuova prima serata con LineAvoi: a partire dalle 21:20 saremo in diretta per parlare di decreto flussi e priorità per i veneti. Aspettiamo le vostre chiamate allo 045-8765328 e i vostri messaggi al 329-6878075. - facebook.com Vai su Facebook
Decreto Flussi, sì del Governo: ecco cosa cambia - Si completa il quadro normativo sui flussi di lavoratori stranieri in Italia per il 2026. Si legge su msn.com
Flussi 2026-2028: via libera delle Camere al nuovo DPCM - Arriva il parere favorevole delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato sullo schema di DPCM che definisce la programmazione dei flussi di ingresso legale dei ... Lo riporta stranieriinitalia.it