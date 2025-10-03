Decreto Flussi 2026-28 nuove regole per badanti e colf | cosa cambia

Quifinanza.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’ultimo passaggio in Consiglio dei Ministri, il decreto Flussi per il triennio 2026-2028 ha ottenuto l’approvazione definitiva. Il provvedimento, che stabilisce le quote di ingresso per i lavoratori stranieri, contiene novità significative rispetto alle prime bozze. Una delle svolte più importanti riguarda il settore dell’assistenza: a sorpresa, infatti, nel testo finale sono stati reintrodotti i limiti numerici per l’ingresso di badanti e collaboratori domestici, una categoria per cui in precedenza si ipotizzava un accesso più libero. I numeri del nuovo piano. Il decreto prevede quasi 500mila ingressi nell’arco dei tre anni, con 164. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

decreto flussi 2026 28 nuove regole per badanti e colf cosa cambia

© Quifinanza.it - Decreto Flussi 2026-28, nuove regole per badanti e colf: cosa cambia

In questa notizia si parla di: decreto - flussi

Altro che lotta all’immigrazione: il decreto flussi apre la strada al traffico di clandestini

“Senza immigrati l’agricoltura italiana rischia il collasso”. L’appello di Tito Boeri che critica “l’ipocrisia del decreto flussi”

In arrivo un nuovo decreto flussi: cosa cambia per i lavoratori stranieri

decreto flussi 2026 28Decreto Flussi, sì del Governo: ecco cosa cambia - Si completa il quadro normativo sui flussi di lavoratori stranieri in Italia per il 2026. Si legge su msn.com

Flussi 2026-2028: via libera delle Camere al nuovo DPCM - Arriva il parere favorevole delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato sullo schema di DPCM che definisce la programmazione dei flussi di ingresso legale dei ... Lo riporta stranieriinitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Decreto Flussi 2026 28