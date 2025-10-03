Decine di migliaia verso il ponte della Libertà

Le due manifestazioni sono partecipatissime. Almeno diecimila persone (probabilmente di più) sono partite dalla stazione ferroviaria di Mestre e si sono mosse lungo via della Libertà, verso il ponte che collega Venezia alla terraferma. La carreggiata opposta è vuota, a questo punto nessun veicolo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Gaza, 'le Idf distruggono decine di migliaia di aiuti scaduti'

Allarme Truffe Spoofing: Finti Carabinieri Prosciugano Conti per Decine di Migliaia

Decine di migliaia di persone, ieri sera, alle numerose manifestazioni pro Pal in varie città italiane. A Roma erano in 50mila. A Trieste decine di manifestanti hanno preso d'assalto la stazione sfondando alcune delle porte di ingresso. Scene di guerriglia anc - X Vai su X

Radio1 Rai. . Decine di migliaia di persone hanno partecipato, ieri sera, alle numerose manifestazioni pro Pal che si sono tenute in varie città italiane. A Roma erano in 50mila. Alta tensione a Trieste, dove decine di manifestanti hanno preso d'assalto la staz - facebook.com Vai su Facebook

In decine di migliaia hanno scelto da che parte stare: Bologna è palestinese - 000: una marea, con ragazze e ragazzi, uomini e donne di tutte le età che hanno invaso la città e l'hanno bloccata. Da zic.it

Il video delle decine di migliaia di persone che a Madrid hanno protestato contro il governo - Domenica 8 giungo, a Madrid è andata in scena una grande protesta organizzata dal Partito Popolare (PP), guidato da Alberto Nuñez Feijóo, contro il governo del primo ministro Pedro Sánchez. Si legge su blitzquotidiano.it