Decina | il futuro delle telecomunicazioni corre sulle nuvole digitali

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La voce di Maurizio Decina risuona con chiarezza: per i servizi di telecomunicazione non basta più l’hardware distribuito, serve la logica del cloud. Il professore emerito del Politecnico di Milano l’ha ribadito durante Milano Digital Week, puntando l’obiettivo su costi, sicurezza e futuro delle reti. Telco e cloud: un passaggio ormai inevitabile Secondo Decina, l’infrastruttura . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

