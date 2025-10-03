Decina | il futuro delle telecomunicazioni corre sulle nuvole digitali
La voce di Maurizio Decina risuona con chiarezza: per i servizi di telecomunicazione non basta più l’hardware distribuito, serve la logica del cloud. Il professore emerito del Politecnico di Milano l’ha ribadito durante Milano Digital Week, puntando l’obiettivo su costi, sicurezza e futuro delle reti. Telco e cloud: un passaggio ormai inevitabile Secondo Decina, l’infrastruttura . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: decina - futuro
Quando risparmiare qualche decina di euro può costarti molto caro. Un infermiere usa BlaBlaCar per condividere un viaggio e si ritrova coinvolto in un procedimento giudiziario che lo ha portato a un passo dal carcere. Ora dovrà dimostrare in tribunale la prop Vai su Facebook
Ai, Decina (Politecnico di Milano): "I Telco vanno inseriti in cloud" - "Le reti sono diffuse su tutto il territorio, servono milioni e milioni di utenti, ma servono direttamente, non in modo virtuale quindi il costo è veramente grande. Da msn.com