Debutta a Ostiense l’Unique Market | 50 espositori tra artigianato vintage e gastronomia
Nel cuore pulsante di Ostiense, il 4 e il 5 ottobre debutta l’Unique Market, il luogo ideale per gli appassionati di artigianato, vintage e specialità gastronomiche. L’evento si svolgerà presso Industrie Fluviali: la suddivisione su più livelli e gli ampi spazi permetteranno di ospitare i 50 espositori provenienti da tutta Italia. L’obiettivo di Unique è quello di “offrire un mercato di qualità, in cui sia possibile scoprire articoli davvero speciali, in linea con il nome stesso del progetto. Unique vuole rappresentare uno spazio dove fare acquisti in tranquillità, con la certezza che ogni prodotto sia autentico, originale e spesso frutto di piccole produzioni artigianali o di pezzi rari e particolari”, spiegano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: debutta - ostiense
