deadpool distrugge la migliore storia del joker nella nuova copertina del fumetto

Il mondo dei fumetti e delle serie a fumetti si arricchisce di un episodio particolare che coinvolge due iconici universi: quello della DC Comics e della Marvel. La recente uscita di una copertina esclusiva, realizzata dall’artista Brian Bolland, ha suscitato grande attenzione tra appassionati e critici. In questa analisi si approfondiscono i dettagli di questa innovativa collaborazione visiva, il suo significato nel contesto delle storie a fumetti e le reazioni dei personaggi coinvolti. la copertina speciale di brian boland per l’evento crossover. una rivisitazione ironica del celebre “Killing Joke”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

