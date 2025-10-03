Inter News 24 De Santis frecciata agli arbitri. L’ex arbitro internazionale avverte in un’intervista riguardo al calo delle prestazioni dal 2006. Massimo De Santis, ex arbitro internazionale, è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio per discutere della possibilità che gli arbitri possano in futuro entrare a far parte di un’associazione sotto l’egida della Lega Serie A e Serie B. De Santis ha condiviso le sue opinioni riguardo all’attuale struttura del mondo arbitrale e sulle dinamiche che potrebbero cambiare con l’introduzione di una nuova proposta. SULLA POSSIBILITÀ DI UN’ASSOCIAZIONE SOTTO LA LEGA – «Ad oggi la FIGC ha di certo più potere di scegliere i designatori, ma anche le società non credo che non esprimano i propri pareri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Santis frecciata agli arbitri: «Ad oggi la FIGC ha di certo più potere. Dal 2006 la classe arbitrale…»