De Santis frecciata agli arbitri | Ad oggi la FIGC ha di certo più potere Dal 2006 la classe arbitrale…

Inter News 24 De Santis frecciata agli arbitri. L’ex arbitro internazionale avverte in un’intervista riguardo al calo delle prestazioni dal 2006. Massimo De Santis, ex arbitro internazionale, è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio per discutere della possibilità che gli arbitri possano in futuro entrare a far parte di un’associazione sotto l’egida della Lega Serie A e Serie B. De Santis ha condiviso le sue opinioni riguardo all’attuale struttura del mondo arbitrale e sulle dinamiche che potrebbero cambiare con l’introduzione di una nuova proposta. SULLA POSSIBILITÀ DI UN’ASSOCIAZIONE SOTTO LA LEGA – «Ad oggi la FIGC ha di certo più potere di scegliere i designatori, ma anche le società non credo che non esprimano i propri pareri. 🔗 Leggi su Internews24.com

