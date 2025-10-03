De Rossi vicino al Torino c’è l’accordo con Cairo | per Baroni decisiva la Lazio

Fu proprio quella di Daniele De Rossi la prima panchina a saltare nella scorsa stagione, dopo appena 4 giornate alla guida di una Roma che sceglierà nefastamente Juric al suo posto, ed ora l’ex capitano giallorosso può essere il primo a “sfruttare” il primo esonero di quest’annata. Il futuro di Marco Baroni al Torino è appeso ad un filo, complici prestazioni rivedibili e i soli 4 punti conquistati nelle prima 5 gare di Serie A (una sola vittoria proprio all’ Olimpico con la banda di Gasperini), e se la sconfitta di Parma non gli è stata fatale potrebbe esserlo eventualmente un risultato negativo alla prossima. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

