Si delinea il futuro dell'ex centrocampista giallorosso: arriva la firma ufficiale di Daniele De Rossi con il club Dopo essere stato esonerato all'inizio della scorsa stagione dalla Roma, Daniele De Rossi sembra finalmente aver definito il proprio futuro. L'ex centrocampista, che per tanti anni ha vestito la maglia giallorossa da giocatore, aveva avuto l'opportunità di sedersi sulla panchina della squadra che ha rappresentato per gran parte della sua carriera. Nel gennaio 2024, infatti, De Rossi aveva sostituito l' esonerato José Mourinho, guidando la Roma fino al termine della stagione con un sesto posto in campionato e l'eliminazione in semifinale di Europa League ad opera del Bayer Leverkusen.

© Glieroidelcalcio.com - De Rossi ha firmato, manca solo l’annuncio del nuovo club