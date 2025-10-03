De Pascali | Sul piano aeroportuale confronto aperto e trasparente nessuno escluso
Fiumicino, 3 ottobre 2025 – In merito alle osservazioni diffuse dal Comitato FuoriPista ( leggi qui ) a mezzo stampa, la Presidente della Commissione Urbanistica, Francesca De Pascali, precisa quanto segue: “È importante ribadire che al Comitato FuoriPista ho dedicato due sedute della Commissione Urbanistica, interamente riservate al loro intervento, durante le quali hanno avuto modo di esporre in modo approfondito le proprie posizioni e consegnare la relativa documentazione, regolarmente verbalizzata. Sin dall’inizio avevo chiarito che la loro voce sarebbe stata ascoltata per prima, affinché le criticità sollevate potessero essere trasmesse e sottoposte sia ad Enac che ad Adr. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
