De Luca | Rilanciamo il Festival della canzone napoletana Sarà al livello di quello di Sanremo

“Vogliamo ridare vita al festival della canzone napoletana, ci sono tutte le condizioni per costruire un evento di tradizione e innovazione al livello del festival di Sanremo, ovviamente non in contemporanea”. E’ l’annuncio dato oggi in diretta social dal governatore Vincenzo De Luca: “Ci sarà un bando, la Regione stanzia i primi 2,5 milioni per dare una mano al decollo di questa iniziativa”. Ricordando il decennale della scomparsa di Pino Daniele, De Luca sottolinea: “C’è un filone di cultura musicale a Napoli straordinario, che parla anche di grande modernità. Il festival sarà classico e contemporaneo, un altro elemento di promozione della città e della regione basato sulla qualità della musica napoletana che oggi è a livelli mondiali”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
