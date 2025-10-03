Tempo di lettura: 2 minuti “La Regione Campania ha sostenuto con convinzione l’iniziativa ‘Irpinia Sannio Capitale del Dono’, che si celebra a Pietrelcina, perché il dono è un valore che educa e responsabilizza i giovani. È attraverso esperienze come questa che le nuove generazioni possono trasformare solidarietà e partecipazione in competenze e futuro. Felici per la scelta della Campania, per la centralità delle aree interne”. Cosi Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, in un messaggio fatto arrivare a Raffaele Amore, presidente Cesvolab. La “Giornata del Dono”, o #DonoDay, è la giornata nazionale istituita con la Legge n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Luca: “La Regione sostiene ‘Irpinia Sannio Capitale del Dono’”