De Laurentiis rivede il progetto del nuovo stadio | controdeduzioni al Comune attesa la decisione entro il 18 ottobre

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il suo team hanno aggiornato il piano per accogliere parte delle osservazioni dell’amministrazione. Manfredi: «Ipotesi Caramanico resta in piedi, ma serve concretezza». Il Napoli ha presentato al Comune le proprie controdeduzioni ai rilievi sollevati nei giorni scorsi, segnale che il progetto originario è stato rimodulato per recepire, . 🔗 Leggi su 2anews.it

