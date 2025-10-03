L’allenatore dell’Italia di pallavolo ha uno straordinario record: due titoli iridati da giocatore e tre da c.t. azzurro, l’ultimo trionfo nelle Filippine. Fefè è stato un alzatore cresciuto con la generazione di fenomeni allenati da Julio Velasco e dal c.t. argentino ha acquisito la capacità di gestire il gruppo e di prendere sempre le decisioni giuste al momento giusto. Sempre col sorriso: “Ricordiamoci che facciamo sport, non lavoriamo in miniera”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - De Giorgi, l’uomo dei 5 Mondiali