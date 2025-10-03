De Bruyne la lince | è la bestia che in cattività muore proprio come i campioni che si vogliono ingabbiare

La lince fiamminga La progressione di Kevin De Bruyne al minuto 36 di Napoli-Sporting Lisbona, con l’assist vincente a Hojlund, è stata come lo strappo felino di una lince rossa, nella paludata serata dell’esordio casalingo in Champions. La lince, il più grande felino europeo, ha lo stesso pudore di Kevin; il fatto che sia sempre a rischio di estinzione ne esalta la natura divina. Kevin in quella ripartenza a tre passaggi in gol, è spuntato dalla metà campo del Napoli dal nulla: proprio come un bobcat nordamericano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne la lince: è la bestia che in cattività muore, proprio come i campioni che si vogliono ingabbiare

In questa notizia si parla di: bruyne - lince

De Bruyne la lince: è la bestia che in cattività muore, proprio come i campioni che si vogliono ingabbiare - Come De Bruyne, la lince è l’animale costantemente in estinzione che sfugge perfino ai proclami di chi vorrebbe proteggerla. Riporta ilnapolista.it

De Bruyne-Napoli, apertura totale: Le news di calciomercato - Come riportato in diretta su Sky Sport 24 da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore il belga ha sciolto tutte le riserve e ha dato apertura totale al Napoli. Lo riporta sport.sky.it