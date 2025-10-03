De Bruyne era stato già condannato dalle scimmiette da tastiera Carratelli

Ilnapolista.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin De Bruyne. Ne scrive Mimmo Carratelli per il Corriere dello Sport. Ecco qualche estratto del suo splendido articolo. Lo avevano già fritto in padella, i sapientoni del golfo, i piripacchi dei social e le scimmiette delle tastiere, il belga con gli spaghettoni in testa e gli occhi all’infrarosso, perché vedono calcio che gli altri non vedono. Gli facevano le fusa da annoiati cultori del calcio energico. Trotterella, dicevano, passeggia. Il nonnetto del tiki-taka qui non serve, qui si corre, si chiamerà anche De Bruyne E lo stavano già catalogando tra le vecchie glorie, accusandolo persino di essere un intruso nel gioco globale di Conte, rovinando la piazza a Scott McTominay e uccidendo il 4-33 di tutti i sogni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

