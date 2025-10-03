De Bruyne – Conte Romano svela tutto | l’annuncio
L’esperto di calciomercato ha svelato il retroscena: adesso non ci sono più dubbi. Domenica sera per il Napoli torna il campionato per la quinta di Serie A contro il Genoa. Gli azzurri vogliono dimenticare il ko esterno di Milano e ripartire dal successo di mercoledì contro lo Sporting in Champions. Partita che ha visto De Bruyne brillare più di tutti, con i due assist decisivi che hanno portato alla vittoria. E proprio sul belga che arriva un retroscena di Fabrizio Romano sull’episodio di Milano tra De Bruyne e Conte. “Vi racconto cosa è successo”, Romano fa luce sulla vicenda. Tramite il suo profilo YouTube, Fabrizio Romano, si è voluto soffermare su Kevin De Bruyne, parlando della prestazione del belga contro lo Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
