Ddl nucleare approvato tornano le centrali in Italia | il piano

Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl delega sul nucleare, che permetterà al Governo di emanare decreti legislativi attuativi per riprender la produzione di energia elettrica attraverso l’uranio nel nostro Paese. La legge prevede diversi ambiti in cui l’Esecutivo potrà muoversi, ma andrà prima approvata dal Parlamento. L’Esecutivo continua a puntare in prevalenza su tecnologie ancora non presenti sul mercato, come gli Smr e gli Amr, oltre alla fusione, che non ha ancora raggiunto nemmeno una sostenibilità a livello sperimentale, nonostante l’Italia dipenda da altri Paesi per la ricerca su questi sistemi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ddl nucleare approvato, tornano le centrali in Italia: il piano

