Davvero i missili russi possono colpire Roma? Ecco cosa dice la NATO

Cultweb.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione tra la NATO e la Russia ha raggiunto un nuovo picco di preoccupazione con le dichiarazioni del segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, che ha lanciato un allarme diretto sui rischi per la sicurezza europea. Secondo Rutte, i più avanzati missili russi rappresentano una minaccia concreta per le principali capitali europee, inclusa Roma, e potrebbero raggiungerle viaggiando a cinque volte la velocità del suono, rendendosi di fatto inintercettabili con i sistemi di difesa antimissile tradizionali attualmente in dotazione. “Siamo tutti in pericolo”, ha affermato il segretario della NATO, spiegando che la minaccia non riguarda solamente i paesi situati sul confine orientale dell’Europa come Estonia, Polonia o Romania, ma si estende anche a nazioni geograficamente più distanti come l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

davvero i missili russi possono colpire roma ecco cosa dice la nato

© Cultweb.it - Davvero i missili russi possono colpire Roma? Ecco cosa dice la NATO

In questa notizia si parla di: davvero - missili

Trump dà i missili all’Ucraina, ma il conto lo paga l’Europa: cosa c’è davvero dietro il piano Patriot

Guerra Ucraina, Kiev può davvero colpire Mosca? I missili Tomahawk e il via libera di Trump: cosa può succedere ora

Guerra nucleare, è davvero possibile? I sottomarini di Trump (vicini alla Russia) e i missili ipersonici di Putin: cosa sta succedendo?

davvero missili russi possonoRutte “Tutti in pericolo, missili russi possono colpire anche l'Italia” - I più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra. Riporta iltempo.it

davvero missili russi possonoMissili russi su Roma? Scenari da Terza Guerra Mondiale per l'Italia, Rutte: “Siamo tutti in pericolo” - Il segretario NATO Mark Rutte avverte: “Siamo tutti in pericolo”. Riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Davvero Missili Russi Possono