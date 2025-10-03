Davvero i missili russi possono colpire Roma? Ecco cosa dice la NATO
La tensione tra la NATO e la Russia ha raggiunto un nuovo picco di preoccupazione con le dichiarazioni del segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, che ha lanciato un allarme diretto sui rischi per la sicurezza europea. Secondo Rutte, i più avanzati missili russi rappresentano una minaccia concreta per le principali capitali europee, inclusa Roma, e potrebbero raggiungerle viaggiando a cinque volte la velocità del suono, rendendosi di fatto inintercettabili con i sistemi di difesa antimissile tradizionali attualmente in dotazione. “Siamo tutti in pericolo”, ha affermato il segretario della NATO, spiegando che la minaccia non riguarda solamente i paesi situati sul confine orientale dell’Europa come Estonia, Polonia o Romania, ma si estende anche a nazioni geograficamente più distanti come l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito. 🔗 Leggi su Cultweb.it
