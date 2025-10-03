"Non ho letto il dossier presentato per la candidatura di Forlì a capitale della cultura, limitandomi solo a quanto riferito dalla stampa. Ma a me pare che manchi la svolta che la città merita. Non ho visto originalità". A dirlo è Davide Rondoni, forlivese 61enne, poeta e scrittore, editorialista di Qn-Il Resto del Carlino. Si definisce "profeta non in patria". Nella sua città d’origine è stato direttore artistico delle prime edizioni del festival di Caterina Sforza. Rondoni, cosa non le piace? "Premetto che non ce l’ho con nessuno e auguro a Forlì di entrare almeno nelle prime dieci. Mi sarei però aspettato una sottolineatura su un paio di progetti importanti, non dodici filoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Davide Rondoni: "Forlì capitale? Poteva puntare di più sul ’900. Altrove i miei progetti"