David Juve il canadese è in crisi | un fantasma irriconoscibile che non segna da agosto Perderà il posto in attacco contro il Milan? È pronto lui a sostituirlo | le ultimissime
David Juve, il canadese è in crisi: un fantasma irriconoscibile. Questo bianconero pronto a togliergli il posto. Da colpo di punta del mercato a fantasma dell’attacco. L’avvio di stagione di Jonathan David con la maglia della Juventus è stato ben al di sotto delle aspettative. Fermo a un solo gol segnato, l’attaccante canadese sta attraversando un periodo di crisi che, in vista del big match di domenica sera contro il Milan, potrebbe costargli il posto da titolare in favore di Dusan Vlahovic. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il rendimento dell’ex Lilla è un caso da analizzare. Il suo unico gol in Serie A risale alla prima giornata contro il Parma, il 24 agosto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: david - juve
Capello sul mercato Juve: «David perfetto sulla carta. La cosa peggiore per Vlahovic sarebbe…»
Capello non ha dubbi sulla Juve: «Tudor ora deve incidere. David? Sulla carta è il rinforzo perfetto, su Vlahovic voglio dire questo»
David Juve, alla scoperta di Iceman: perché questo soprannome? Lo spiega direttamente il nuovo bomber: «In campo sono molto freddo e…» – VIDEO
#Conceicao dà la scossa e cambia la #Juve, mentre Jonathan #David continua a deludere: le due facce dell'ultimo mercato bianconero ? @GiokerMusso - X Vai su X
Incredibile occasione da gol fallita dalla #Juve in Spagna! Errore clamoroso di Jonathan #David che a porta vuota calcia fuori. L'attaccante canadese si è divorato il gol. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24 #Juventusnews24 Vai su Facebook
David bocciato dalla Gazzetta, non gli perdonano quell’errore a porta vuota! Voto e pagella del canadese in Villarreal Juve - David bocciato dalla Gazzetta, l’attaccante delude in Champions: prestazione insufficiente, pesa l’incredibile gol sbagliato nel secondo tempo Era l’uomo più atteso, il centravanti scelto da Igor Tudo ... Segnala juventusnews24.com
Juventus, David da incubo: bocciatura unanime. Vlahovic rimette in discussione il mercato, il problema di Tudor - Juventus, bocciatura netta per David: contro il Villarreal il canadese è un disastro. Scrive sport.virgilio.it