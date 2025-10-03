David Juve il canadese è in crisi | un fantasma irriconoscibile che non segna da agosto Perderà il posto in attacco contro il Milan? È pronto lui a sostituirlo | le ultimissime

David Juve, il canadese è in crisi: un fantasma irriconoscibile. Questo bianconero pronto a togliergli il posto. Da colpo di punta del mercato a fantasma dell’attacco. L’avvio di stagione di Jonathan David con la maglia della Juventus è stato ben al di sotto delle aspettative. Fermo a un solo gol segnato, l’attaccante canadese sta attraversando un periodo di crisi che, in vista del big match di domenica sera contro il Milan, potrebbe costargli il posto da titolare in favore di Dusan Vlahovic. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il rendimento dell’ex Lilla è un caso da analizzare. Il suo unico gol in Serie A risale alla prima giornata contro il Parma, il 24 agosto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

