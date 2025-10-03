Darsena Pisana yacht di lusso in fiamme

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 3 ottobre 2025 – I vigili del fuoco sono intervenuti in via Traversa località Darsena Pisana, nel Comune di Pisa, per un incendio di un’imbarcazione. In un cantiere navale uno yacht di lusso in allestimento è stato interessato dalle fiamme. Il personale dei vigili del fuoco con due autopompe serbatoio, una autobotte ed una autoscala ha estinto l'incendio. Al momento viene svolta l'opera di bonifica e i rilievi per l'accertamento delle cause. Sul posto anche Forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

darsena pisana yacht di lusso in fiamme

© Lanazione.it - Darsena Pisana, yacht di lusso in fiamme

In questa notizia si parla di: darsena - pisana

Incendio sulla Darsena Pisana: in fiamme yacht di lusso in allestimento

darsena pisana yacht lussoDarsena Pisana, yacht di lusso in fiamme - Il personale dei vigili del fuoco con due autopompe serbatoio, una autobotte ed una autoscala ha estinto l'incendio ... Secondo lanazione.it

darsena pisana yacht lussoYacht di lusso in fiamme in un cantiere navale nella Darsena Pisana - Un vasto incendio ha interessato nel primo pomeriggio uno yacht di lusso in fase di allestimento presso un cantiere navale in Via Traversa, nella zona ... Lo riporta gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Darsena Pisana Yacht Lusso