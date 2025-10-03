Darsena Pisana yacht di lusso in fiamme
Pisa, 3 ottobre 2025 – I vigili del fuoco sono intervenuti in via Traversa località Darsena Pisana, nel Comune di Pisa, per un incendio di un’imbarcazione. In un cantiere navale uno yacht di lusso in allestimento è stato interessato dalle fiamme. Il personale dei vigili del fuoco con due autopompe serbatoio, una autobotte ed una autoscala ha estinto l'incendio. Al momento viene svolta l'opera di bonifica e i rilievi per l'accertamento delle cause. Sul posto anche Forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Incendio sulla Darsena Pisana: in fiamme yacht di lusso in allestimento
