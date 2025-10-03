Dark comedy classica domina su paramount e conquista il primo posto nei servizi di streaming

3 ott 2025

La serie animata South Park continua a detenere il primato come programma più seguito sulla piattaforma streaming Paramount+, risultando al primo posto nelle classifiche globali di visualizzazione. Nonostante siano passati quasi tre decenni dal suo debutto, questa produzione rimane tra le preferite del pubblico, consolidando la sua posizione grazie a un mix di satira sociale e umorismo provocatorio. south park: il successo duraturo su paramount+. South Park, noto per la sua capacità di commentare in modo pungente temi di attualità e figure pubbliche, mantiene un pubblico fedele che torna ad apprezzarlo anche anni dopo l’uscita iniziale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

