dario sansone ensemble porta na poesia e na jastemma al teatro trianon viviani

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il successo raccolto nel 2024, Dario Sansone tornerà sul palco del Teatro Trianon Viviani per una serata che si situa a metà strada tra musica e teatro. Con il suo Ensemble, presenterà lo spettacolo Na poesia e na jastemma, un progetto concepito come un percorso narrativo in cui le canzoni diventano tappe di un racconto più ampio sul rapporto fra l’artista e la città che lo ha formato. Lo spettacolo inizierà alle 21.00; le prevendite sono già attive. Per materiali stampa, foto e biografia è disponibile il press kit scaricabile, mentre la presenza di ospiti e l’allestimento coreografico suggeriscono un’esperienza pensata per il palco del Trianon Viviani, teatro storico e luogo simbolico della scena partenopea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

