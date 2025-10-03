Dario Crippa in carcere nel deserto del Negev Gli attivisti stanno bene il morale è alto
Anche un bergamasco tra gli attivisti della Flotilla arrestati dall'esercito israeliano. Liberati i 4 parlamentari italiani presenti sulle navi.
Dario Crippa, 25enne bergamasco sulla Flotilla: “Il mio diario di bordo verso Gaza”
Global Flotilla, l’inviato del Fatto intervista a bordo lo youtuber Dario Crippa: “Io, studente 25enne, ho scelto di unirmi alla missione”
Il bergamasco Dario Crippa sulla Flotilla: “Sosteneteci, sono le ore più importanti”
Dario Crippa, in carcere nel deserto del Negev. «Gli attivisti stanno bene, il morale è alto» - Anche un bergamasco tra gli attivisti della Flotilla arrestati dall'esercito israeliano.
Dario Crippa, 25enne bergamasco sulla Flotilla: "Il mio diario di bordo verso Gaza" - Il seme dell'attivismo, orgogliosamente radicato in famiglia, è germogliato anche nello spirito del giovane Dario Crippa, 25enne bergamasco salpato con le barche italiane della Global Sumud Flotilla