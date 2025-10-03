Daredevil | Rinascita Elodie Young potrebbe riprendere il ruolo di Elektra

Cinefilos.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con Daredevil: Rinascita  che rende le serie TV Marvel di Netflix (quasi) canoniche, tutti gli occhi sono puntati sui personaggi di quell’epoca che faranno il loro debutto nell’MCU. Abbiamo avuto Jon Bernthal nei panni di Punisher nella prima stagione – il prossimo progetto per lui è una presentazione speciale e Spider-Man: Brand New Day – con Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones che seguirà nella seconda stagione. Si vocifera inoltre che ci siano anche piani per Mike Colter di riprendere il suo ruolo di Luke Cage, ma che ne sarà di Elektra? La precedente versione della Marvel Television ha fallito con Elektra in Daredevil e The Defenders. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: daredevil - rinascita

Daredevil Rinascita 2, Krysten Ritter sul ritorno di Jessica Jones: "Lo sapevo da circa due anni"

Daredevil: Rinascita 2, un altro ritorno nel cast dei nuovi episodi

Daredevil: Rinascita – Stagione 2, Hunter Doohan commenta un possibile ritorno di Muse

Daredevil: Rinascita 2, Elodie Yung anticipa il ritorno nella serie Marvel nei panni di Elektra - L'attrice ha parlato del suo possibile debutto nel Marvel Cinematic Universe nei panni del personaggio già interpretare nella serie Netflix Come ricorderete, Elodie Yung ha interpretato Elektra ... Da movieplayer.it

Daredevil: Rinascita, un indizio suggerisce il ritorno di Elektra, ma non come i fan si aspettano - Il personaggio è già apparso sul grande schermo interpretato da Jennifer Garner e nella serie Netflix dove aveva il volto di Élodie Yung Nonostante le voci secondo cui Élodie Yung, interprete di ... Riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Daredevil Rinascita Elodie Young