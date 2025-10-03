Daredevil | Rinascita Elodie Young potrebbe riprendere il ruolo di Elektra
Con Daredevil: Rinascita che rende le serie TV Marvel di Netflix (quasi) canoniche, tutti gli occhi sono puntati sui personaggi di quell’epoca che faranno il loro debutto nell’MCU. Abbiamo avuto Jon Bernthal nei panni di Punisher nella prima stagione – il prossimo progetto per lui è una presentazione speciale e Spider-Man: Brand New Day – con Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones che seguirà nella seconda stagione. Si vocifera inoltre che ci siano anche piani per Mike Colter di riprendere il suo ruolo di Luke Cage, ma che ne sarà di Elektra? La precedente versione della Marvel Television ha fallito con Elektra in Daredevil e The Defenders. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
daredevil - rinascita
