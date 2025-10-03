Daredevil | born again presenta un possibile incontro tra punisher ed echo

anticipazioni su daredevil: born again e i progetti futuri. La serie Daredevil: Born Again sta catturando l’attenzione degli appassionati Marvel, con molte novità riguardanti il ritorno di personaggi iconici e possibili sviluppi narrativi. Dopo la cancellazione della versione Netflix, il personaggio di Matt Murdock interpretato da Charlie Cox è stato riavviato su Disney+ a inizio 2025. La seconda stagione è prevista per marzo 2026, promettendo nuovi intrecci e approfondimenti nel mondo del supereroe cieco. il ritorno di daredevil e le implicazioni sulla trama. Con la ripresa delle avventure di Daredevil, si sono riaccese le speranze di vedere ancora protagonisti come Frank Castle Punisher, interpretato da Jon Bernthal. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

