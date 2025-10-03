La vernice rossa sui leoni del basamento e sui bassorilievi. Gli slogan per la Palestina e gli insulti alla premier Giorgia Meloni con la stessa mano. Al termine della partecipatissima manifestazione per la Global Sumud Flotilla, andata in scena giovedì 2 ottobre, alcune centinaia di manifestanti hanno scalato il monumento equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo, urlando slogan pro Gaza. Quando sono scesi, sono spuntati gli effetti dei vandalismi, con danni ancora tutti da valutare. Difficile che gli imbrattatori abbiano avuto l'accortezza di utilizzare vernice lavabile; in caso contrario, servirà un'attenta analisi per procedere alla ripulitura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Danni in piazza Duomo dopo il corteo per Gaza: imbrattata la statua equestre di Vittorio Emanuele II