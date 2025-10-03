Danni in piazza Duomo dopo il corteo per Gaza | imbrattata la statua equestre di Vittorio Emanuele II
La vernice rossa sui leoni del basamento e sui bassorilievi. Gli slogan per la Palestina e gli insulti alla premier Giorgia Meloni con la stessa mano. Al termine della partecipatissima manifestazione per la Global Sumud Flotilla, andata in scena giovedì 2 ottobre, alcune centinaia di manifestanti hanno scalato il monumento equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo, urlando slogan pro Gaza. Quando sono scesi, sono spuntati gli effetti dei vandalismi, con danni ancora tutti da valutare. Difficile che gli imbrattatori abbiano avuto l'accortezza di utilizzare vernice lavabile; in caso contrario, servirà un'attenta analisi per procedere alla ripulitura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: danni - piazza
Svastiche e danni alla sede Anpi. "M5S presente al presidio in piazza Roosvelt. Difendere la Costituzione è un dovere"
La farsa delle multe per chi si piazza con lo yacht nell’area protetta alla Maddalena: «Cifre ridicole: fanno danni e perdiamo le spiagge»
Cortei pro Gaza, migliaia in piazza in tutta Italia : treni bloccati a Bologna e Firenze. Danni a Torino | Sciopero: stop del Garante
Paternò, furto ai danni di una tabaccheria di piazza Indipendenza http://dlvr.it/TNQnp8 #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Gli zampilli della fontana a raso di piazza Bartolo Longo sono ritornati a funzionare. Il comune ha riparato i danni provocati da un mezzo dei vigili del fuoco. Ora la piazza è pronta per la Supplica del 5 ottobre. Vai su Facebook
Principio di incendio nella Caffetteria del Museo dell’Opera del Duomo - Il Museo è stato evacuato come da piano di emergenza e non ha riportato danni. Si legge su nove.firenze.it
Fiamme all’Opera del Duomo: un apparecchio elettrico prende fuoco nella Caffetteria - Alle 19 di stasera, 18 settembre, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in Piazza Duomo per un incendio scoppiato nella Caffetteria del Museo dell’Opera del Duomo causato da un apparecchio el ... Segnala msn.com