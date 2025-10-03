Danielle annuncia l’album Tu noi e altre storie

Tu, noi e altre storie è il nuovo album di Danielle, che trasforma il dolore in energia vitale. Tu, noi e altre storie è il nuovo album di Danielle, disponibile dal 10 ottobre per Talento in distribuzione ADA Music Italy. Dopo due anni di concerti in tutta Italia, una sorprendente apparizione a X Factor nella squadra di Manuel Agnelli e a tre anni dall’ultimo lavoro in studio, Danielle torna con il secondo disco, anticipato dai due singoli usciti in contemporanea lo scorso 4 luglio, Mi baci, ti guardo, mi sciolgo e Cuore Selvaggio, due brani complementari, due facce dello stesso sentimento, tenute insieme dalla cifra stilistica di Danielle: l’unione di fragilità e potenza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

