Danielle annuncia l’album Tu noi e altre storie
Tu, noi e altre storie è il nuovo album di Danielle, che trasforma il dolore in energia vitale. Tu, noi e altre storie è il nuovo album di Danielle, disponibile dal 10 ottobre per Talento in distribuzione ADA Music Italy. Dopo due anni di concerti in tutta Italia, una sorprendente apparizione a X Factor nella squadra di Manuel Agnelli e a tre anni dall’ultimo lavoro in studio, Danielle torna con il secondo disco, anticipato dai due singoli usciti in contemporanea lo scorso 4 luglio, Mi baci, ti guardo, mi sciolgo e Cuore Selvaggio, due brani complementari, due facce dello stesso sentimento, tenute insieme dalla cifra stilistica di Danielle: l’unione di fragilità e potenza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: danielle - annuncia
Notizia ufficiale – DANIELE BENNATI ospite ad “ASPETTANDO L’INTREPIDA” Siamo felici e onorati di annunciare la presenza di Daniele Bennati ad “Aspettando L’Intrepida”, serata dedicata al ciclismo e alla sua storia, in programma venerdì 17 ottobre alle Vai su Facebook
La Germania annuncia l'arresto di tre membri di Hamas in Germania, accusati di aver pianificato attacchi contro istituzioni israeliane o ebraiche. Due degli accusati sono cittadini tedeschi e uno libanese. - X Vai su X