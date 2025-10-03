Dopo una tournée internazionale con la Staatskapelle Dresden che lo ha portato a Rheingau, Milano, Bucarest, Linz e Praga, il direttore d’orchestra Daniele Gatti torna in Germania con due appuntamenti di grande prestigio: il 5 ottobre inaugura la stagione operistica della Semperoper Dresden con una nuova produzione di Falstaff di Verdi firmata da Damiano Michieletto, mentre il 9, 10 e 11 ottobre sarà sul podio dei Berliner Philharmoniker alla Philharmonie di Berlino. Falstaff inaugura la stagione della Semperoper Dresden. Il nuovo allestimento di Falstaff segna un momento importante nella carriera di Gatti, che dallo scorso anno è Direttore principale della Staatskapelle Dresden. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Daniele Gatti tra Dresda e Berlino: Falstaff alla Semperoper e concerti con i Berliner Philharmoniker