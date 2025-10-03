Daniele Gatti tra Dresda e Berlino | Falstaff alla Semperoper e concerti con i Berliner Philharmoniker
Dopo una tournée internazionale con la Staatskapelle Dresden che lo ha portato a Rheingau, Milano, Bucarest, Linz e Praga, il direttore d’orchestra Daniele Gatti torna in Germania con due appuntamenti di grande prestigio: il 5 ottobre inaugura la stagione operistica della Semperoper Dresden con una nuova produzione di Falstaff di Verdi firmata da Damiano Michieletto, mentre il 9, 10 e 11 ottobre sarà sul podio dei Berliner Philharmoniker alla Philharmonie di Berlino. Falstaff inaugura la stagione della Semperoper Dresden. Il nuovo allestimento di Falstaff segna un momento importante nella carriera di Gatti, che dallo scorso anno è Direttore principale della Staatskapelle Dresden. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: daniele - gatti
A grande richiesta, il racconto completo in cui Daniele Gatti, Amministratore Unico di Holiday Family Village, racconta in prima persona la sua esperienza con VPF Dal primo progetto insieme fino alla realizzazione delle nuove Wood Lodge, scopri perché - facebook.com Vai su Facebook
In diretta dalla Sala Palatului di Bucarest per il George Enescu Festival, Daniele Gatti dirige la Sächsische Staatskapelle Dresden nel Requiem per orchestra d'archi di Toru Takemitsu e nella Sinfonia n. 5 in do diesis minore di Gustav Mahler. Alle 20.30, alla ra - X Vai su X
Daniele Gatti: «A Berlino la musica si segue in modo diverso. Ma ora la classica imiti la Formula 1» - Seguire un concerto in televisione con la stessa prospettiva visiva di una monoposto ... Come scrive corriere.it
Daniele Gatti: “L’esperienza mi ha dato libertà sul podio ma un direttore d’orchestra non deve brillare sull’opera” - «Al momento, riguardo alla Scala, parlo solo di quel che è certo, ossia delle mie presenze in cartellone nei prossimi mesi. repubblica.it scrive