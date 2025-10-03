Daniel Altmaier chi è il tennista tedesco contro Sinner a Shanghai
Jannik Sinner è pronto all’esordio nel Masters 1000 di Shanghai 2025. Reduce dal trionfo a Pechino, l’azzurro affronterà sabato 4 ottobre, non prima delle 12.30 italiane, il tedesco Daniel Altmaier. Sarà il terzo confronto diretto tra i due, con i precedenti in perfetto equilibrio: se il numero due del mondo si è aggiudicato l’unica partita sul cemento agli Us Open 2022, il 27enne di Kempen ha trionfato sulla terra del Roland Garros nel 2023. Una battaglia di quasi cinque e mezza, terminata al quinto set dopo aver salvato anche due match point. L’incontro, inizialmente previsto per venerdì 3, è slittato di 24 ore dopo che gli organizzatori del torneo hanno concesso all’altoatesino, così come al finalista di Pechino Tien, un giorno in più di riposo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: daniel - altmaier
ATP Los Cabos 2025, passano il turno Daniel Altmaier e Yunchaokete Bu
JANNIK SINNER farà il suo esordio a Shanghai domani sabato 4 ottobre contro Daniel Altmaier non prima delle 12:30 italiane! - X Vai su X
(Adnkronos) - Jannik Sinner a Shanghai diventa... di terracotta. Appena arrivato in città per giocare il Masters 1000 cinese, con il debutto previsto per sabato 4 ottobre nel secondo turno contro il tedesco Daniel Altmaier, il tennista azzurro ha ricevuto un omagg - facebook.com Vai su Facebook
Altmaier, il sogno Slam e la vittoria che cambiò Jannik Sinner: chi è il prossimo avversario dell’azzurro - Personaggi | Promessa del tennis tedesco, sognatore e dedito al lavoro. Riporta ubitennis.com
Quando torna in campo Jannik Sinner? La sfida contro Daniel Altmaier vale il terzo turno al Rolex Shanghai Masters 2025: ecco dove e quando vederla - Il n° 2 del mondo tornerà presto in campo dopo il titolo conquistato al China Open 2025 di Pechino e lo farà a Shanghai. Secondo eurosport.it