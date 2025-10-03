Jannik Sinner è pronto all’esordio nel Masters 1000 di Shanghai 2025. Reduce dal trionfo a Pechino, l’azzurro affronterà sabato 4 ottobre, non prima delle 12.30 italiane, il tedesco Daniel Altmaier. Sarà il terzo confronto diretto tra i due, con i precedenti in perfetto equilibrio: se il numero due del mondo si è aggiudicato l’unica partita sul cemento agli Us Open 2022, il 27enne di Kempen ha trionfato sulla terra del Roland Garros nel 2023. Una battaglia di quasi cinque e mezza, terminata al quinto set dopo aver salvato anche due match point. L’incontro, inizialmente previsto per venerdì 3, è slittato di 24 ore dopo che gli organizzatori del torneo hanno concesso all’altoatesino, così come al finalista di Pechino Tien, un giorno in più di riposo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Daniel Altmaier, chi è il tennista tedesco contro Sinner a Shanghai