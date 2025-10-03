DAMMI LE CHIAVI DELLA MACCHINA!: dal Napoli ai furti L’ex azzurro finisce in galera"> L’ex giocatore del Napoli è finito in galera: è passato dal calcare i terreni di gioco della Serie A al carcere. Un ex calciatore del Napoli è finito in manette. Una notizia del tutto inaspettata che ha sconvolto molti appassionati degli azzurri e molti fan del giocatore in questione. Uno sviluppo inaspettato visto l’inizio promettente e il talento cristallino. Ora una caduta improvvisa che cambierà la sua carriera. L’ex tesserato dei partenopei, ancora oggi estremamente giovane, ha assaporato il mondo professionistico ma non è riuscito a restarci. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - DAMMI LE CHIAVI DELLA MACCHINA!: dal Napoli ai furti | L’ex azzurro finisce in galera