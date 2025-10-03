Dall' istituto comprensivo di Collecorvino riparte il progetto Sentinelle di civiltà e felicità

3 ott 2025

Riparte dall'istituto comprensivo di Collecorvino il progettoSentinelle di civiltà e di felicità” dell'associazione Carrozzine Determinate del presidente Claudio Ferrante, in collaborazione con l'avvocato Mariangela Cilli.L’iniziativa, ospitata per il terzo anno consecutivo nella scuola. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

